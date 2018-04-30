استقرار أسعار شنط رمضان بالمحال التجارية

استعدت السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت، لتجميع شنط رمضان، لاستقبال شهر رمضان الكريم، وأعلنت العديد من المحال عن أسعار كرتونة رمضان مع بيان مكونات كل شنطة، حيث تختلف أسعار كل شنطة حسب كميات وأنواع وأحجام السلع التى تتضمن عليها.

وقال محمد السيد، مدير إحدى السلاسل التجارية لـ«الشروق»، إن هناك استقرارا فى أسعار شنط رمضان مقارنة بالعام الماضى، والذى أرجعه إلى ثبات الأسعار، بعد تحرير سعر صرف الجنيه، مضيفا أن الكرتونة فئة « أ» سجلت 49 جنيها، وتتضمن: «كيلو أرز وكيلو سكر وكيس مكرونة زنة 350 جراما، وكيس صلصة 135 جراما، وزجاجة زيت خليط 600 جرام، وباكو شاى ناعم 400 جرام، وواحد ظرف سمنة 350 جراما».

وأشار السيد إلى أن سعر الشنطة فئة «ب» تبلغ قيمتها 80 جنيها، وتشتمل على محتويات الفئة «أ» بالإضافة إلى علبة فول مصرى زنة كيلو، وعبوة سمن صناعى زنة 800 جرام، وكيلو بلح شعبى جاف، وعبوة صلصة زنة 300 جرام، ولتر زيت خليط مع كيلو أرز زيادة.

ولفت إلى أن الشنطة فئة «ج»، تحتوى على متضمنات الفئة «ب»، بجانب كيلو بلح فاخر جاف، وكيس عدس زنة 500 جرام وعبوة شاى وكيس مكرونة زيادة، بالإضافة إلى عبوة سمن صناعى زنة 800 جرام بإجمالى سعر للشنطة 110 جنيهات.

وتابع: «أسعار شنط رمضان موفرة للغاية مقارنة بالسعر القطاعى ونسبة التخفيض تصل إلى 30 %، مشيرا إلى أنهم يعتمدون على البيع الكثير من خلال الموسم الرمضانى، وبذلك يستطيعون تحقيق هامش الربح المطلوب.