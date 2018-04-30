موجة طقس سيئ في الأرجنتين يقتل شخصين ويقطع الكهرباء عن 100 ألف آخرين

أعلن عمدة العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، دييجو فالنزولا، أمس الأحد، مقتل شخصين بسبب طقس سيئ اجتاح المدينة.

وفي تصريحات لمحطة «تي إن نوتيسياس»، قال «فالنزولا» إن رجلا، 42 عاما، وابنه، 17 عاما، توفيا بسبب صدمة كهربائية في حي تيرس دي فيبريرو الواقع على أطراف بوينس آيرس.

وسادت مشاهد فوضوية في بوينس آيرس وما حولها بسبب عاصفة ليلية، وسقطت أشجار ولافتات شوارع في العديد من المناطق، كما غمرت المياه شوارع بأكملها، وانقطع التيار الكهربائي بشكل مؤقت عن أكثر من 100 ألف شخص، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية استنادا إلى السلطات.

وسقط سقف مدرسة في منطقة إل بالومار، الواقعة شمال غرب بوينس آيرس، كما ألغيت مباراة لكرة القدم في مدينة لابلاتا المجاورة.