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بيتيس يهزم مالاجا في الدوري الإسباني ويضمن التأهل للدوري الأوروبي

د ب أ
نشر فى : الإثنين 30 أبريل 2018 - 11:13 م | آخر تحديث : الإثنين 30 أبريل 2018 - 11:13 م

 

عزز فريق ريال بيتيس موقعه في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه مالاجا 2 /1 اليوم الاثنين في المرحلة الخامسة والثلاثين للمسابقة.

 

ورفع بيتيس رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس ليضمن التأهل للدوري الأوروبي.

 

وجاءت المباراة بمثابة تحصيل حاصل لمالاجا الذي هبط رسميا لدوري الدرجة الثانية قبل عدة جولات، حيث توقف رصيده عند 20 نقطة في المركز العشرين الأخير.

 

ونجح بيتيس في قلب الطاولة على مالاجا الذي تقدم بهدف في الدقيقة 20 بواسطة المغربي يوسف النصيري ولكن صاحب الأرض رد بهدفين حملا توقيع الدنماركي رضا دورميزي وفابيان رويز في الدقيقتين 24 و73.


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