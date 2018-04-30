مصرع عامل وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بحدوث مشاجرة بقرية ميت الخولي مؤمن دائرة مركز شرطة منية النصر، بين صاحب معرض سيارات «طرف أول»، وأخصائي اجتماعي، وعاملان إحدهما سبق اتهامه في 5 قضايا آخرهم القضية رقم 15161-2013 مركز شرطة منية النصر «ضرب»، والثاني سبق اتهامه في 7 قضايا آخرهم القضية رقم 14710-2014 مركز شرطة منية النصر «إتجار في مواد مخدرة» «طرف ثاني»؛ لرفض صاحب المعرض إيقاف الدراجة النارية الخاصة بالأخصائي أمام معرضه، وأطلق خلالها العاملان أعيرة نارية وخرطوش فأصابا سائقان تصادف مرورهما بمكان الواقعة، برش بأجزاء متفرقة بجسديهما.

وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية، وتمكنت من ضبط الأخصائي، وحاول العاملان الهرب، فقام أحد أفراد الشرطة بملاحقتهما فبادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه، وأسفر ذلك عن إصابته ومدرس «تصادف تواجده» برش بأجزاء متفرقة بجسديهما، وقامت القوة بمطاردتهما ومبادلتهما بإطلاق الأعيرة النارية، وتمكنوا من ضبط الأول وبحوزته طبنجة مطموسة الأرقام، ولقي الثاني مصرعه، وعثر بجواره على بندقية خرطوش، وتم نقل المصابين للمستشفى؛ لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.