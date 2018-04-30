وزير الخارجية الأوكراني يدعو «شكري» لزيارة بلاده

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إنه عقد مباحثات ثنائية مع نظيره الأوكراني، بافلو كليمكين، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة الأوضاع في سوريا وليبيا، واستعراض ما حققته مصر في هذا الشأن.

وأضاف وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، بالقاهرة صباح الاثنين، أنه تلقى دعوة من «كليمكين» لزيارة أوكرانيا، مؤكدًا أنه سيلبيها في وقتٍ قريب.

وأعرب عن أمنياته باستمرار الزيارات الرسمية بين البلدين، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على زيادة وتيرة اللقاءات ومراجعة الأطر القانونية التي تحكم العلاقة بين الدولتين لتحديثها وجعلها تحقق ما تسعى إليه كلتا الدولتين.