المبعوث الأممي إلى ليبيا: نعمل على إنجاح الانتخابات واعتماد الدستور ضمن خطة متكاملة

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إنه يعمل على خطة متكاملة لحل الأزمة الليبية طرحت في سبتمبر الماضي، تتكون من 6 عناصر، ويجري العمل على إنجاحها منذ ذلك الحين من قبل بعثة الأمم المتحدة بالتعاون مع الأطراف الليبية.

وأضاف «سلامة»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا بمقر الجامعة العربية في القاهرة، مساء الاثنين، أنه يجري العمل على إنجاح الانتخابات في ليبيا واعتماد الدستور الجديد، موضحًا أنه يجري العمل على تمكين العناصر الـ6 في آن واحد وبالتوازي لأنهم جميعًا يتطلبوا عملًا دؤوبًا وطويلًا.

ونوه بأن مسألة تشكيل حكومة تنفيذية موحدة غير الحكومة القائمة من خلال تعديل اتفاق الصخيرات كان مطلبًا ليبيًا، أضيف لاحقًا إلى خطة العمل الأممية، مشيرًا إلى سعي البعثة الأممية بعدها إلى تنفيذ الطلب الليبي، لأنها تعتقد أن حكومة موحدة أمر جيد للبلاد.

وتابع: «سنظل نسعى طالما هم شاؤوا ذلك الأمر وطالما طلبوا منا التوسط، لكنه ليس من صلب خطة العمل ولكنا أضيف لاحقًا ونعمل بكل حياد على التوصل إليه».

وأوضح أن نجاح تشكيل حكومة موحدة من عدمه لن يؤثر على خطة العمل الأممية لأنه ليس أحد عناصرها، لافتًا إلى ضرورة وجود مصالحة داخلية وبناء المؤسسات بالداخل بالتكامل مع العمل الدبلوماسي الخارجي لتخفيف حدة التدخلات السلبية ومضاعفة التدخلات الإيجابية.

وأكد أن أي عمل لحل أي نزاع له بعد داخلي وآخر خارجي، مضيفًا أنه يعمل على لم الشمل داخليًا وتعزيز وتوحيد المؤسسات الداخلية، بالإضافة إلى إيجاد حضانة دولية للجهد الداخلي.