غلق طريق «الشيخ فضل - رأس غارب» لسوء الأحوال الجوية

الأكثر قراءة
بالفيديو.. «الأرصاد»: موجة أمطار رعدية بالبلاد بداية من الغد
تقارير إسرائيلية: ترامب يعلن «صفقة القرن» بعد افتتاح سفارة بلاده فى القدس المحتلة
أبو ريدة لصلاح: أي شئ سبب لك إزعاجا لن يستمر
فيديو.. عمرو أديب: «الفوز على الأهلي هو البطولة»
شارك برأيك
بعد انتشار لعبة الحوت الأزرق.. هل تؤيد إصدار قانون لتقنين الألعاب الإلكترونية؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
قرر مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، غلق طريق «الشيخ فضل - رأس غارب»، ومن مدخل المنيا طريق الجيش المتجه إلى البحر الأحمر، بسبب سوء الأحوال الجوية.