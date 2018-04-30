غلق طريق «الشيخ فضل - رأس غارب» لسوء الأحوال الجوية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، غلق طريق «الشيخ فضل - رأس غارب»، ومن مدخل المنيا طريق الجيش المتجه إلى البحر الأحمر، بسبب سوء الأحوال الجوية.