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غلق طريق «الشيخ فضل - رأس غارب» لسوء الأحوال الجوية

ماهر عبد الصبور
نشر فى : الإثنين 30 أبريل 2018 - 6:12 م | آخر تحديث : الإثنين 30 أبريل 2018 - 6:12 م

قرر مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، غلق طريق «الشيخ فضل - رأس غارب»، ومن مدخل المنيا طريق الجيش المتجه إلى البحر الأحمر، بسبب سوء الأحوال الجوية.


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