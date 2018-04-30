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مقتل 21 شخصا على الأقل في تفجيرين انتحاريين بكابول

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، أن ما لا يقل عن 21 شخصا، ومن بينهم صحفيون، لقوا حتفهم في تفجيرين انتحاريين في كابول صباح اليوم الإثنين.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، وحيد الله مجروح، بأن 27 شخصا على الأقل أصيبوا أيضا في التفجيرين اللذين وقعا بالقرب من مبنى تابع لوكالة الاستخبارات الأفغانية.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، حشمت ستاناكزاي، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن الانتحاري الأول فجر دراجته البخارية المفخخة في نقطة تفتيش بالقرب من مبنى لوكالة الاستخبارات الأفغانية.

وتردد أن الانتحاري الثاني تظاهر بأنه صحفي وفجر نفسه بين مجموعة من الصحفيين خلال قيامهم بتغطية الانفجار الأول.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجيرين.

ويمثل التفجيران الهجوم الثامن الكبير الذي تشهده كابول منذ يناير الماضي، فقد تم تسجيل إجمالي 254 قتيلا و368 مصابا.

وكان هجوم انتحاري لتنظيم «داعش» استهدف مركزا حكوميا لتوزيع بطاقات الهوية في حي غربي كابول في 22 أبريل، وأسفر عن مقتل 60 شخصا وإصابة 129 آخرين.