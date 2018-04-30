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نائب وزير خارجية اليونان: أشعر بالأمان في مصر أكثر من أي بلد في العالم

معاذ حجازي
نشر فى : الإثنين 30 أبريل 2018 - 7:55 م | آخر تحديث : الإثنين 30 أبريل 2018 - 7:55 م

قال نائب وزير الخارجية اليوناني، يرانس نيكولاس كويك، إنه يشعر بالأمان في مصر أكثر من أي بلد في العالم، مؤكدًا أنها بلده الثاني.

وأضافت «كويك»، خلال كلمته في فعاليات افتتاح مبادرة أسبوع «إحياء الجذور» بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، أنه يشعر بأن مصر وطنه لسببين، أولهما أن والدة ابنه ولدت ونشأت في بورسعيد، معقبًا: «نجلي يعتبر يوناني مصري»

وتابع أن السبب الثاني لحبه لمصر أنه تجول فيها ثلاث مرات، وأنتج بها 45 فيلمًا تسجيليًا، مؤكدًا أنه يشعر بالأمان فيها أكثر من أي بلد في العالم، حسب تعبيره.

يذكر أنه انطلقت من الإسكندرية، اليوم الاثنين، فعاليات أسبوع الجاليات تحت عنوان «إحياء الجذور»، الذي تنظمه وزارة الهجرة ويحتفي بمصر كملتقى للثقافات والحضارات، وتجمع للجاليات على مدار تاريخها، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونظيريه اليوناني والقبرصي، ووفدي اليونان وقبرص، وأعضاء الجاليتين اليونانية والقبرصية في مصر.

وتشهد الإسكندرية منذ صباح اليوم، إجراءات تأمينية مشددة، ووضعت إدارة المرور الحواجز الحديدية بمداخل الشوارع المتفرعة من طريق الكورنيش الرابط بين قصري «المنتزه، ورأس التين».


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