«جارديان»: الأمم المتحدة توقف شاهدة رئيسية فى تحقيقات «اعتداء جنسى»

ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية، أنه تم توقيف شاهدة رئيسية فى التحقيق بشأن الاعتداء الجنسى المتورط فيه مساعد للأمين العام للأمم المتحدة، فى خطوة وصفها الناشطون بـ«تكتيكات ترهيبية واضحة».

وقالت الصحيفة، فى تقرير لها اليوم، إنه تم وضع مريم مالوا، التى عملت لدى الأمم المتحدة لأكثر من 25 عاما، فى إجازة إدارية من منصبها كمديرة إقليمية لمشروعات الأمم المتحدة فى إثيوبيا منذ 27 مارس الماضى.

وأضافت الصحيفة أن مالوا، التى تعد إحدى أكبر الموظفات فى الأمم المتحدة، لم يُسمح لها بدخول مكتبها أو الوصول إلى مستندات الوكالة دون إشراف، وفى الأسبوع التالى، تم إرسال بريد إلكترونى إلى شركاء الوكالة الرئيسيين والسفارات والوزارات يعلنون أنه تم تعيين مدير إقليمى مؤقت فى منصبها.

وكانت مالوا فى العام الماضى شاهدة رئيسية فى التحقيق بشأن مزاعم مضايقات واعتداء جنسى التى تورط فيها نائب مدير الوكالة، لويس لوريس، الذى زُعم أنه اعتدى على موظفة فى مصعد فندق، إذ أفادت بأن صاحبة الشكوى تحدثت معها بعد وقوع الاعتداء المزعوم، وأوضحت للمحققين أن الضحية أصيبت بالحزن وطلبت استعارة هاتفها، وهو دليل يدعم ادعاءات المرأة، بحسب الصحيفة.

وكان لوريس تم تعيينه نائبا للمدير التنفيذى للوكالة التابعة للأمم المتحدة فى يناير 2013.

وقالت باولا دونوفان، مديرة مشاركة فى مجموعة «كود بلو» التى تدعم حملة مالوا، إن الوكالة لم تشرح أسباب تصرفاتها كما لم تتبع الإجراءات الصحيحة، موضحة أن «الإجراءات المعيارية إذا كان هناك مراجعة إدارية هى أن تخبر الموظف ما هى الادعاءات ضدهم وتعطيهم الفرصة للرد».

ونقلت «جارديان» عن دونوفان قولها إنه تم استهداف مالوا بعد دورها كشاهدة، ورفضها المساهمة فى الجهود الداخلية للدفاع عن مدير الوكالة، ميشيل سيديبى، الذى واجه انتقادات واسعة بسبب محاولات التدخل فى التحقيق، مضيفة أنه يحاول إرسال رسالة ترهيب لكل الموظفين».

ودعت العديد من جماعات الناشطين فى مجال فيروس نقص المناعى البشرى (إيدز)، إلى إجراء تحقيق مستقل، كما دعت مؤسسة «إيدز هيلث كير» إلى استقالة سيديبى، مبررين بأن أى تحقيق جديد للأمم المتحدة سيشوبه استمرار تضارب المصالح، وعدم حماية للموظفين أو الضحايا.