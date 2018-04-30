أستاذة طب شرعي: قانون التجارب السريرية سيضع مصر على الخريطة البحثية

قالت الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة، وعضو لجنة إعداد قانون «التجارب السريرية» التابعة لوزارة الصحة، إن هذا القانون يعد طفرة علمية، وسيضع مصر على الخريطة البحثية.



وأضافت عضو لجنة إعداد «التجارب السريرية»، خلال لقائها ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، أمس الأحد، أن الدولة في حاجة شديدة إلى هذا القانون.



وأوضحت: «ذلك لا يعني أن مصر لم تكن تجري أبحاثًا علمية من قبل، فهي كانت تجري أبحاث طبية إكلينيكية، لكن كان ينظمها مجموعة من القرارات الوزارية التي تبدأ من 2012 حتى 2016، بتنظيم اللجان المؤسسية لأخلاقية البحث العلمي الموجودة في الجامعات المصرية والجهات البحثية».



وأكدت أن الأبحاث العلمية التي أجرتها مصر من قبل كانت تخضع جميعها للمعايير والقوانين الدولية التي تحكم البحث العلمي في الدول كافة، ويعضدها في ذلك القرارات الوزارية التي كانت تنظم بعض المناحي المتعلقة باللجان المؤسسية وتسجيلها في الأماكن البحثية المتخصصة البحوث الإكلينيكية تحديدًا.



وذكرت أن هذا القانون معني بالأساس التجارب الطبية الإكلينيكية للعلاجات المستحدثة، موضحة: «القانون يندرج أسفله البحوث الطبية الإكلينكية، التي تجرى على المستحدثات سواء كانت أدوية أو تدخلات طبية أو أجهزة طبية جديدة أو نوع من التدخلات الجراحية، لم تُجرب على البشر بعد، أو توقفت عند مرحلة تسمى بما قبل الإكلينيكية أي عند التجارب المعملية».



