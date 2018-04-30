تأجيل قرعة الحج السياحي إلى الأحد المقبل

قررت اللجنة العليا للعمرة والحج تأجيل موعد إجراء قرعة الحج السياحى ليكون يوم الأحد المقبل الموافق 6 مايو بدلا من بعد غد الثلاثاء.



يأتي ذلك في ضوء الاستعدادات والترتيبات النهائية لإجراء قرعة الحج السياحى هذا العام 1439هـ، والمحددة أول مايو القادم، وفقا لما جاء بالضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج هذا العام.



وأكدت اللجنة العليا للعمرة والحج أن هذا القرار يأتى إيمانا من اللجنة بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بمنظومة الحج السياحى لاتخاذ كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ قرعة الحج بالشكل الذى يليق بسمعة القطاع السياحى.



ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للحج والعمرة نتائج القرعة فى مؤتمر صحفى يشهده مجدى شلبى وكيل أول الوزارة لقطاع الشركات نائبا عن رانيا المشاط وزيرة السياحة ونادر الببلاوى رئيس غرفة شركات السياحة وناصر تركى نائب رئيس الغرفة وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة وأعضاءاللجنة العليا للحج والعمرة وعدد كبير من ممثلى وأصحاب شركات السياحة المنظمة للحج السياحى هذا العام.



تشرف على إجراءات القرعة إحدى الجهات السيادية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة ضمانا للشفافية فى اختيار الفائزين الذين يتم تحيدهم إلكترونيا دون أى تدخل بشرى، ويمكن متابعة وقائع القرعة من خلال الموقع الإلكتروني داخل شركات السياحة.