استقبل الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تزور المحافظة اليوم الإثنين؛ لافتتاح القسم الداخلي لوحدة علاج الإدمان بمستشفى جامعة المنصورة.

وتعتبر مستشفى المنصورة الجامعي، أول مستشفى حكومي بالدقهلية تقوم بتشغيل وحدة خاصة لعلاج الإدمان وتقوم بخدمة جميع محافظات الدلتا.

تضم وحدة علاج الإدمان 30 سريرا مقسمين إلى 10 أسرة لطرد السموم و20 سريرا للتأهيل النفسي، كما أن الوحدة مزودة بصالة ألعاب رياضية وصالة أنشطة ترفيهية وقاعة الجلسات النفسية الجماعية ومكان لممارسة الرياضة الحرة وملعب كرة قدم لمزيد من النشاطات التي تفيد المرضى.

كما تقوم «والي»، بزيارة مركز القلب الفرحان لذوي الاحتياجات الخاصة التابع لجمعية الملاك ميخائيل، ويليها زيارة دار الفضل للرعاية الاجتماعية للأيتام.