«العناني» يكلف جمال مصطفى رئيسا لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

استقبل وزير الآثار خالد العناني، مساعد الوزير ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية محمد عبد اللطيف، لشكره على ما قدمة من مجهودات خلال فترة إعارته للوزارة والتي انتهت اليوم.

ومن جانبه أكد عبد اللطيف، عن تقديره لما حظى به من دعم خلال فترة إعارته، مما ساعده على إنجاز ما كُلف به من أعمال على الوجه المأمول، كما أعرب عن استعداده للتعاون مع وزارة الآثار في كل ما يطلب منه وذلك لأعتباره من أبناء الوزارة، وهو مالا يتعارض مع رغبته في العودة لممارسة عمله الأكاديمي بجامعة المنصورة.

وفي سياقٍ متصل أصدر العناني، قرارا بتكليف جمال مصطفي والذي يشغل حاليا منصب المشرف العام على آثار جنوب القاهرة للقيام بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ويفوض في اختصاصات رئيس مصلحة فيما يخص عمله كرئيس قطاع.

والجدير بالذكر أن دكتور جمال مصطفي حاصل على ليسانس الآثار قسم الآثار الإسلامية جامعة القاهرة عام 1987، كما حصل على درجة الدكتوراه في الآثار والفنون الإسلامية من كلية الآثار جامعة القاهرة بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

وشغل العديد من المناصب بوزارة الآثار؛ منها مشرفاً فنياً على إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية عام 2007، ومدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية، وكلف للعمل مشرفا عاما على مناطق آثار جنوب القاهرة عام 2017. ومديرا لمركز ابداع قصر الأمير طاز التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة ومدير عام منطقة آثار القلعة.