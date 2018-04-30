ظريف يسخر من نتنياهو ويصفه بـ«الراعي الكذاب»

سخر وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفه بـ"الراعي الكذاب" الذي لا يقلع عن عادته، وقال إنه يحاول من جديد إطلاق أكاذيبه عن البرنامج النووي الإيراني.

واستبق ظريف بتغريدة على صفحته في تويتر خطاب نتنياهو هذه الليلة حول الاتفاق النووي، بحسب وكالة أنباء فارس.

كان ديوان نتنياهو قد ذكر أن رئيس الوزراء سيدلي ببيان بشأن تطور مهم فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" في موقعها الإلكتروني.

وكتب ظريف، من خلال نشر صورة على صفحته في تويتر، قائلا: "إن هذا الصبي لا يستطيع أن يكف عن الكذب على غرار الراعي الكذاب، ويحاول من جديد أن يكرر عادته السابقة، فهو لم يتعظ من فضيحة الرسم الذي عرضه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو بإمكانه فقط خداع بعض الناس مرات عديدة".

وأشار ظريف إلى خطوة نتنياهو قبل ست سنوات أمام الجمعية العام للأمم المتحدة عندما جاء بصورة لقنبلة وادعى بالرسم أن تخطى تخصيب اليورانيوم في إيران الخط الأحمر الذي وضعه على الصورة، فإن الإيرانيين سيتمكنون من صناعة القنبلة النووية ولا ينبغي للأسرة الدولية أن تسمح بوقوع ذلك.

يذكر أن نتنياهو ينتقد بشدة الاتفاق النووي المبرم بين إيران وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا، وقال إن سباقا نوويا قد ينطلق في المنطقة ما لم يتم إلغاء الاتفاق أو تعديله.