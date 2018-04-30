«ري السويس»: تخفيض منسوب الترعة لمواجهة السيول

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قال علي خشانة مدير عام الري بالسويس، إنه من المتوقع سقوط أمطار بالمحافظة، وخاصة بالمنطقة التي تقع على حدود محافظة الإسماعلية وخاصة قرية جنيفة.

وأكد علي خشانة -خلال اجتماع قام برئاسته محافظ السويس اللواء أحمد حامد- أن مناطق وادي العسال من المتوقع أن تزيد بها كميات المياه وتصل إلى سيول، ويجب توافر المعدات بكميات كبيرة هناك.

وأشار علي خشانة، إلى أنه تم تخفيض منسوب المياه بترعة السويس، وإغلاق الترع الصغيرة التي تروى بطريقة «الراحة»؛ استعدادا لمواجهة الأمطار والسيول.

من جانبه، أصدر اللواء أحمد حامد محافظ السويس تعليمات بإزالة المخلفات التي ألقتها إحدى الشركات في مخر السيل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.