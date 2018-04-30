قال محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تستهدف توريد من 3.5 مليون طن قمح إلى 4 مليون طن من المزارعين خلال العام الجاري، مؤكدًا أن الإقبال على التوريد هذا العام أكثر من العام الماضي، وفق تقديره.

وأضاف «سويد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحياة اليوم»، اليوم الاثنين، أن كميات القمح الموردة حتى الآن وصلت إلى مليون و400 ألف طن، موضحًا أنه تم استلام تلك الكمية خلال 15 يومًا فقط، بدءًا من منتصف الشهر الجاري.

واستطرد أن هذا الوقت في العام الماضي كانت كميات القمح التي تم توريدها من المزارعين 200 ألف طن فقط، مشيرًا إلى إجراء وزارة المالية إتاحات كاملة لدفع مستحقات المزارعين بشكل نقدي.

وأكد أن هناك إقبالًا من التوريد يتزامن معه حالة من الانضباط، لافتًا إلى رفض القمح السيئ والموجود به حشرات، من قبل اللجان المشكلة، وهو ما يؤكد الجدية في الاستلام، حسب تعبيره.