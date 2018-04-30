جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصيادين والمزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة

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استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، بنيران أسلحتها الرشاشة الصيادين والمزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب صيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة دون أن يبلغ عن إصابات.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الأراضي الزراعية شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة في ساعات الصباح الباكر، وصوب مواطنين ومزارعين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويأتي إطلاق النار بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال قتل 3 فلسطينين واعتقال 2 بداعي محاولتهم التسلل عبر الحدود الشرقية لقطاع غزة.