نجوم الصحافة في ضيافة «إعلام بني سويف» للتحكيم في «مشروعات التخرج»

يستضيف قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، بعد غد الأربعاء، كوكبة من نجوم الصحافة المشاركين فى تحكيم مشروعات التخرج للمستوى الرابع بالقسم، وتضم أسماء المشاركين الكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، والمشرف العام على قنوات "DMC"، والكاتب الصحفى مجدى سبلة رئيس مجلس إدارة دار الهلال، والكاتب الصحفى عصام كامل رئيس تحرير بوابة وجريدة "فيتو"، والكاتبة الصحفية أمل فوزى رئيس تحرير مجلة "نصف الدنيا"، والكاتب الصحفى علاء العطار رئيس تحرير مجلة "الأهرام العربى" السابق ومدير تحرير جريدة الأهرام.

وأكد الدكتور محمد زين عميد الكلية أن مشاركة هذه الكوكبة من الكتاب الصحفيين فى تحكيم مشاريع تخرج طلبة المستوى الرابع قسم الصحافة بإعلام بنى سويف يأتى فى إطار سعى الكلية لاستقطاب المتميزين فى الصحافة المصرية ولاستفادة منهم على مستوى التطبيقات العملية لطلبة القسم أو على مستوى تقييم مشاريع التخرج، ونقل خبراتهم للطلاب , قبل بدء حياتهم العملية فى مجال العمل الصحفى.

وأضاف الدكتور عيسى عبد الباقى أستاذ الصحافة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث , أن مشاريع التخرج هذا العام شهدت منافسة قوية بين طلاب قسم الصحافة , وظهر ذلك جليا من التنوع فى القضايا التى ناقشها الطلاب فى مشاريعهم، ومحاولتهم الجادة فى البحث عما هو مفقود فى الصحافة المصرية، مشيرا إلى أن مشاريع هذا العام تضمنت مجلات "على الهامش" و"بالطو أبيض" و"بانوراما" و"أوزون"، وهى مجلات متخصصة وعامة، تلبى احتياجات فئات عريضة فى المجتمع، وتعبر عن قضاياهم التى لا تلقى اهتماما كافيا فى السوق الصحفية المصرية.

وأوضحت الدكتورة نسرين حسام الدين المشرف على القسم، أن طلاب قسم الصحافة دعموا مشروعات تخرجهم بتدشين مواقع إليكترونية لها تماشياً مع التيار الحديث فى الصحافة، كما قاموا بزيارات ميدانية لمختلف محافظات الصعيد بحثاً عن قضاياهم التى ظلت لفترات طويلة مهمشة فى الصحافة المصرية.