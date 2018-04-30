 ديفيد فيا يصل للهدف رقم 400 في مسيرته

سجل اللاعب الإسباني دافيد فيا الهدف رقم 400 في مسيرته الاحترافية أمس الأحد في المباراة التي فاز بها فريقه نيويورك سيتي الأمريكي 3 / 1 على منافسه دالاس في بطولة الدوري المحلي.



وسجل فيا صاحب الـ36 عاما هدفين في مباراة أمس ليصل إلى الهدف 401 في مسيرته الطويلة.



ويعد فيا أحد اللاعبين القلائل الذين تضمهم قائمة الهدافين الذين وصلوا إلى الهدف رقم 400 في مسيرتهم، ويشارك اللاعب الإسباني في هذه القائمة كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش والأوروجواياني لويس سواريز.



وقال فيا عقب انتهاء المباراة: "الآن علي أن أعمل لتسجيل الهدف 402، هذه هي العقلية التي تمتعت بها دائما، أرغب في تسجيل المزيد من الأهداف لمساعدة فريقي وهذا هو ما سأسعى لتحقيقه".



ومن بين الأهداف التي سجلها فيا عبر مسيرته حتى الآن، كانت 59 منها بقميص المنتخب الإسباني الذي فاز معه بلقب بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا وبطولة كأس أمم أوروبا 2008.



وتألق المهاجم الدولي السابق في إسبانيا مع أندية بلنسية وبرشلونة وأتلتيكو مدريد قبل أن يرحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 2015.



وسجل فيا 68 هدفا في الدوري الأمريكي.