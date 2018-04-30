«الفيوم»: إجراءات احترازية لمواجهة الطقس السيئ والسيول

أصدر الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، اليوم، توجيهات مشددة لرؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري عموم المصالح والقطاعات المختلفة، بمراجعة استعدادات كل قطاع لمواجهة الأزمات والكوارث، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أحوال الطقس السيئ والسيول بمختلف أنحاء المحافظة، مع تنظيم نوبتجيات عمل مستمرة على مدار الـ24 ساعة من خلال غرف العمليات بكل مركز من مراكز المحافظة؛ لمواجهة الأزمات والطوارئ تحسباً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وقامت المحافظة بإعلان حالة الطوارئ بكافة المراكز لمواجهة ظروف الطقس السيئ والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وأصدر محافظ الفيوم توجيهات مشددة لجميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لاتخاذ كافة التدابير وحشد الإمكانيات المتاحة لمواجهة الطقس السيئ وتلافي أي عواقب قد تحدث، مع توفير اللوادر والمعدات الثقيلة وسيارات الشفط والنقل، مع توعية المواطنين على نطاق واسع بمخاطر الأمطار والسيول خلال الأيام الثلاثة القادمة.

كما أصدر تكليفات لمسئولي مياه الشرب والصرف الصحي بالمرور اليومي؛ للتأكد من صلاحية وتطهير بالوعات الصرف الصحي وتكثيف أعمال الصيانة بصفة مستمرة، وتكليف مسئولي الري بالمرور على مخرات السيول والتطهير الكامل لها تحسباً لأي طوارئ قد تتعرض لها المحافظة، كما أصدر توجيهاته بمراجعة الخطط المرورية، ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحي خاصة بالطرق الرئيسية، وتوزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن ذات الخطورة المحتملة.