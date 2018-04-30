وزير التعليم: إلغاء العلمي والأدبي من الثانوية العامة بعد 10 سنوات من الآن

قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي، إنه سيتم إلغاء الأدبي والعلمي في الثانوية العامة عند تطبيق النظام الجديد بها، أي بعد عشر سنوات من الآن.

وأضاف شوقي أنه سيكون الاختيار بين اللغات الأساسية والعلوم والتكنولجيا والعلوم الإنسانية والفنون والتربية الشخصية والاجتماعية.

وقال إن النظام الجديد يطبق في سبتمبر على 2.5 مليون طالب في «كي جي 1 وكي جي 2» والصف الأول الابتدائي، لافتا إلى الاستفادة من تجربة اليابانيين في الأنشطة، وسيتم تغيير طريقة جلوس الأطفال في الفصول حسب كثافة كل فصل.

وأكد أن الأساس في التدريس هو اللغة العربية في أول 6 سنوات من التعليم، وتابع "أولياء الأمور فاكرين أن الطفل لما يتكلم إنجليزى يبقي وجاهة اجتماعية"، وأضاف أن الطالب طوال المرحلة الابتدائية سيتقن اللغة العربية ويدرس أيضا اللغة الإنجليزية، وفي المرحلة الإعدادية يدرس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية.