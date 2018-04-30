رئيس قبرص: جاليتنا في مصر تشعر أنها في بلدها

قال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، إن الشعب المصري احتضن القبارصة وجعلهم يشعرون بأن مصر بلدهم، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، الذي وصفه بـ«الصديق الصدوق»، حسب تعبيره.

وأعرب «أناستاسيادس»، خلال كلمته في فعاليات افتتاح مبادرة أسبوع «إحياء الجذور» بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن سعادته البالغة بالمبادرة، متوجهًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته إياها في الإسكندرية، التي تعد أكبر مدن الزمن القديم والحضارة.

وتابع أن الجاليات القبرصية في مصر ساهمت في تنمية روابط الصداقة بين شعوب الدول الثلاث، مشيرًا إلى حبهم لمصر وحفاظهم على روابط البلدين التاريخية.

واستطرد أنه زار مصر 9 مرات بنا على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا: «وبهذا رويدًا رويدًا سأكون قبرصيًا مغتربًا في مصر»

وأكد أن الدعم الذي شعرت به الجالية القبرصية في مصر شيء جدير بالاحترام، مستطردًا أن مبادرة إحياء الجذور بمثابة مسيرة من الذكريات، حسب تعبيره.

يذكر أنه انطلقت من الإسكندرية، اليوم الاثنين، فعاليات أسبوع الجاليات تحت عنوان «إحياء الجذور»، الذي تنظمه وزارة الهجرة ويحتفي بمصر كملتقى للثقافات والحضارات، وتجمع للجاليات على مدار تاريخها، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونظيريه اليوناني والقبرصي، ووفدي اليونان وقبرص، وأعضاء الجاليتين اليونانية والقبرصية في مصر.

وتشهد الإسكندرية منذ صباح اليوم، إجراءات تأمينية مشددة، ووضعت إدارة المرور الحواجز الحديدية بمداخل الشوارع المتفرعة من طريق الكورنيش الرابط بين قصري «المنتزه، ورأس التين».