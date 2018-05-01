أكد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الاحرار بدائرة عين شمس، أن الرئيس السيسي أعطي العمال اهتماما كبيرا ووصفهم بانهم سواعد الأمة ولهم الفضل فى تقدمها، وحققوا انجازات تعد من باب الاعجاز والانجاز، مؤكدا أن البرلمان أيضا يكن كل احترام وتقدير لعمال مصر.

وأضاف الكومي فى تصريحات له، أن عمال مصر هم القاطرة التى ستقود الوطن للتقدم وهم الامل والسواعد التى تعتمد عليهم الدولة من اجل بناء وطن ينافس الدول المتقدمة، لافتا إلى أن الدولة تعتمد عليهم، وكما استطاعوا تحقيق النهضة علي مر العصور، فإن عمال مصر ف عهد السيسي سيحققون نهضة لا تقل عن النهضة التى حدثت فى العصور الوسطي على يد محمد على.

وأشاد نائب المصريين الأحرار بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، الذي أكد خلالها علي أن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق النهضة الشاملة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يعلم جيدًا حجم الصعوبات التي يواجها محدودي الدخل ومنهم عمال وعاملات مصر عقب تنفيذ الاجراءات الاقتصادية، وايضًا الشعب المصري يعي جيداً جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الدولة المصرية بكامل مؤسساتها واستقرارها وأمنها في ظل وجود العديد من الصراعات بالمنطقة العربية.

وقدم الكومى التهنئة للشعب المصري بعيد العمال، متمنيًا منهم المزيد من الجهد والعمل للنهوض بالاقتصاد والصناعة المصرية حتي تكون جملة صنع في مصر علي منتج عالي الجودة ينافس الصناعات العالمية.