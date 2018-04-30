«شكري» لنظيره الأوكراني: نبذل جهودا كبيرة لتأمين مقاصدنا السياحية

أعرب وزير الخارجية، سامح شكري، عن امتنانه لنظيره الأوكراني، بافلو كليمكين، على استمرار بلاده في إرسال الأفواج السياحية لزيارة المقاصد السياحية المصرية تقديرًا منها لأهمية القطاع السياحي بالنسبة لمصر.

وأضاف وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، بالقاهرة صباح الاثنين، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتأمين المقاصد السياحية بها، متعهدًا بتوفير كل سبل الأمن والاستمتاع للسائحين والعمل على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات الفترة المقبلة.

وتابع: «نشكر أوكرانيا على تفهمها للأوضاع في مصر وقيامها بتعديل إرشادات السفر بشكل إيجابي تقديرًا لأهمية هذا القطاع في مصر»، مؤكدًا أن مصر تبذل جهدًا كبيرًا من خلال رجال القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن بأنحاء الجمهورية.