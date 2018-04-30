محافظ الدقهلية: تحصين 196 ألف رأس ماشية وأغنام ضد مرض الحمى القلاعية منذ بدء الحملة

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، تحصين 196 ألف رأس ماشية وأغنام ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مؤكدًا على استمرار حملات التحصين الوقائي بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفيه له، عقب اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور عبدالمنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري، بشأن نتائج حملة التحصين، التي يتم تنفيذها حاليًا ولمدة شهر، ويتم تنفيذها يوميًا وتستهدف تغطية رؤوس الماشية على أرض المحافظة.

وأوضح «المنجي»، استمرار عمل اللجان يوميًا بمشاركة المعمل الفرعي لبحوث الحيوان والمجتمع المدني والإدارات الزراعية والأوقاف والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى.

وثمن «الشعراوي»، جهود الطب البيطري في تنفيذ الحملة في جولتها الحالية، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمزارع الدواجن وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للماشية ومختلف أنواع مزارع الثروة الحيوانية؛ لمكافحة أي أمراض قد تؤثر عليها أو على صحة المواطنين.