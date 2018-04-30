نائب شمال سيناء: ننتظر الأمطار لزراعة المحاصيل الموسمية

قال النائب جازي سعد نائب شمال سيناء، إن الحالة الجوية في شمال سيناء مستقرة حتى الآن، متابعًا: «أهالي سيناء ينتظرون الأمطار والسيول كل عام، وكل 5 أعوام لزراعة المحاصيل المختلفة، والأمطار دي خير خاصة وأن ده موسم زراعة القمح والشعير والبطيخ والذرة».

وأضاف «سعد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء الاثنين، أن الجيش الثالث الميداني وافق اليوم على تحرك الجرارات الزراعية ومزارعي سيناء، لزراعة الأراضي بمنطقة وسط سيناء، لافتًا إلى أنه منذ العملية الشاملة سيناء 2018، يتم التحرك إلى منطقة وسط سيناء بالتنسيق مع القوات المسلحة.

كما أشاد بدور القوات المسلحة في مساعدة وتأمين المواطنين في سيناء، مطالبًا وزارة الزراعة بضرورة توفير جرارات زراعية؛ لاستغلال مياه الأمطار في زراعة المحاصيل الموسمية.