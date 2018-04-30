برلماني دائرة شرم الشيخ يرفض المزايدة العلنية على أراضي الرويسات

رفض النائب عطية مرسى عضو مجلس النواب عن دائرة خليج العقبة بيع أراضي تقسيم الرويسات الجديد بالمزايدة العلنية، وفقًا لما أعلنته المحافظة.

وقال «مرسى»، إن هناك أراضي تم توزيعها في مدينة الطور، وفقًا للرسوم المحددة من جهاز الخدمات الحكومية في مناطق «الفيروز، والجبيل، وابني بيتك»، ولم يتم عمل مزايدة في الطور، وتساءل النائب لماذا تتم المزايدة في شرم الشيخ فقط؟.

جاء ذلك، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، وبحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأعضاء مجلس النواب غريب حسان، ونور سلامة، ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات.

في سياق متصل، قال اللواء محمد عيسى سكرتير عام المحافظة؛ ردًا على النائب «عطية»، إن شرم الشيخ مدينة سياحية وتعتبر منتجع سياحي، وهي تختلف عن مدينة الطور والقانون يتيح عمل المزايدة على هذه القطع.

وأضاف السكرتير العام، أن هذه المزايدة؛ لتحقيق النفع العام لما ستديره من أرباح للدولة، موضحًا أن هذه الأرباح سوف تستخدم لإقامة 500 وحدة سكنية، أما الأراضي، التي تم توزيعها على الشباب في الطور فهي متخللات وتقسيمات قديمة، وتم التصديق عليها من مجلس الوزراء، وتم توزيعها بمساحات تترواح بين 150 إلى 300 متر، وطبقًا للأسعار المحددة من قبل جهاز الخدمات الحكومية.

الجدير بالذكر، أن منطقة الروريسات بمدينة شرم الشيخ تعد من المناطق العشوائية بالمحافظة، التي قام المواطنين بالتعدي عليها بالبناء وتوجد بها مناطق تقع في مجرى السيل، وتحت سفح الجبل ومنطقة الضغط العالي، مما كان يعرض سكانها للخطر.

لذلك قامت المحافظة بإزالة هذه التعديات، والتي كانت تبلغ مساحتها 300 ألف متر مربع، وجاري تنفيذ ترفيق 604 قطع أراضي بالبنية التحتية الكاملة «مياه، صرف صحي، طرق، كهرباء» بمنطقة الرويسات بمعرفة جهاز تعمير سيناء كمرحلة أولى للسكان الذين تم إزالة مساكنهم.