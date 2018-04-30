يقوم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين غدا الثلاثاء بأول زيارة رسمية إلى إثيوبيا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي وافيد أن الرئيس رفلين سيبحث مع كبار المسؤولين في أديس أبابا تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، إضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مكافحة الارهاب.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ينامين نتنياهو قام في عامي 2016 و2017 بجولات في إفريقيا شملت كينيا ورواندا وإثيوبيا.

يشار إلى أن لإسرائيل سفارات في 10 دول إفريقية من أصل 54 دولة، هي السنغال، ومصر، وأنجولا، وغانا، وكوت ديفوار، وإثيوبيا، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وكينيا، والكاميرون.