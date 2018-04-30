كوريا الشمالية تضبط توقيتها المحلى مع جارتها الجنوبية كبادرة حسن نية

-سيول تقرر إزالة مكبرات الدعاية الصوتية على حدودها مع الشمال.. ووزير الخارجية الصينى فى بيونج يانج الأسبوع المقبل



فى ضوء التقارب الملحوظ بين الكوريتين، بعد قمة تاريخية عقدها زعيما البلدين الجمعة الماضية، أعلنت بيونج يانج، اليوم، عزمها تقديم ساعتها ثلاثين دقيقة إلى الأمام للعودة إلى التوقيت المحلى نفسه الذى تعتمده كوريا الجنوبية، جاء ذلك فى وقت ذكرت فيه سيول أنها ستزيل مكبرات الصوت على حدودها مع كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم، أنه وفى بادرة حسن نية بعد القمة بين الكوريتين، قررت الحكومة تقديم ساعتها 30 دقيقة، موضحها أن القرار جاء ليضع حدا للتوقيت الذى كان «المستعمر اليابانى» قد فرضه منذ أكثر من قرن ومن أجل الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لتحرير كوريا من سلطة طوكيو.

ومنذ العام 2015 لا تتشارك الكوريتان التوقيت نفسه، ذلك أن الشمال كان أعلن فى شكل مفاجئ وقتذاك أن كل الساعات فى البلاد سيتم إرجاع عقاربها إلى الوراء ثلاثين دقيقة.

لكن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون وعد بإعادة التوقيت نفسه مع سيول، وذلك خلال قمته التاريخية جمعته مع الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى ــ إن.

وأكدت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية للأنباء بذلك تصريحا كانت أدلت به أمس، الرئاسة الكورية الجنوبية التى ذكرت أن كيم أعلن خلال قمة بانمونجوم عن بادرة حسن نية.

وقد عبر كيم عن «تصميمه على توحيد الساعتين المحليتَين» فى قرار سيشكل «الخطوة العملية الأولى للمصالحة والوحدة الوطنية»، وفق ما نقلت وكالة رويترز. ونتيجة لذلك، أصدر البرلمان الكورى الشمالى اليوم، مرسوما بشأن إعادة كوريا الشمالية إلى التوقيت المحلى نفسه مع الجنوب وذلك ابتداء من السبت 5 مايو، وفق ما ذكرت الوكالة نفسها.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، ترحيب حكومة سيول بالخطوة، ووصف الناطق باسم الرئاسة فى كوريا الجنوبية يون يونج ــ تشان القرار بـ«الخطوة الرمزية» التى تعكس الرغبة فى تحسين العلاقات بين البلدين الجارين.

وفى سياق متصل، أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستزيل مكبرات الصوت على حدودها التى كانت تبث دعاية مضادة لكوريا الشمالية، وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم، نقلا عن بيان صادر من وزارة الدفاع، أن مبكرات الصوت الموجودة فى المنطقة المعزولة من السلاح، سيتم إزالتها اليوم (الثلاثاء).

إلى ذلك، اعلنت بكين، اليوم، أن وزير خارجيتها، وانج يى، سيزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع. وذكرت الخارجية الصينية فى بيان لها، أن من المقرر قيام وانج بهذه الزيارة يومى الأربعاء والخميس.

وتأتى هذه الزيارة بعد تزايد الآمال الأسبوع الماضى بحدوث انفراجة لتحقيق السلام فى شبه الجزيرة الكورية المقسمة فى أعقاب اجتماع قمة تاريخى بين الزعيمين الكورى الشمالى كيم جونج أون والكورى الجنوبى مون جاى ــ إن، استمر لـ100 دقيقة، تعهد خلاله الاثنان «بنزع السلاح النووى بشكل كامل» من شبه الجزيرة الكورية.