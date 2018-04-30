رئيس قبرص: مصر من أكثر الدول استقرارا في المنطقة بفضل السيسي

قال رئيس جمهورية قبرص، نيكوس أناستاسيادس، إن مصر من أكثر الدول استقرارًا في المنطقة بفضل صرامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بأنه يعرف كيف ينجز ويحقق الاستقرار.



وأضاف الرئيس القبرصي، خلال لقائه ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى، مع الإعلامية رشا نبيل، أمس الأحد، أن المشكلة القبرصية أوشكت على الانتهاء، لافتًا إلى تغلب بلاده على المشكلة الاقتصادية التي كانت تعاني منها.



وأعرب عن أمنياته باستمرار بلاده في نموها الاقتصادي، وتمكن مصر من حل مشكلتها الاقتصادية في أقرب وقت، بقوله: «لم يعد الاقتصاد مشكلة لدى قبرص، وأتمنى أن نستمر في النمو الاقتصادي، وأؤمن بأننا سنكون الجسر بين مصر وجيرانها في أوروبا».