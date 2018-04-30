المصرى يفتح الاستاد مجانا لودية مصر وليبيا مواليد 99

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قررت ادارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبيه بالتنسيق مع منطقة بورسعيد لكرة القدم برئاسة محمد ياسين على فتح ابواب الاستاد فى لقاءى منتخبى مصر وليبيا الودى مواليد ٩٩ عصر اليوم والاربعاء المقبل على استاد المصرى ببورسعيد بالسماح بحضور الجماهير مجانا تشجيعا للوقوف خلف منتخبات مصر ومساندتها بالشكل الحضارى الجيد معنويا وجماهيريا

وحددت ادارة المصرى المدرج الاولى يمين وشمال لاعضاء الجمعية العمومية ممن يحملون عضويته وخصصت المدرج الشرقى والغربى والبحرى للمشجعين والأسر والجماهير من خارج بورسعيد

ويعسكر منتخب الناشئين تحت قيادة حماده صدقى واسامة حسنى فى أحدى المنتجعات السياحية ببورسعيد فى إطار استعداده لمباراة الذهاب أمام منتخب السنغال فى بورسعيد ١٩ مايو المقبل فى تصفيات الصعود للامم الافريقية والمتأهل منها سيقابل منتخب الكونغو