قال رئيس جمهورية قبرص، نيكوس أناستاسيادس، إنه يتطلع إلى تعزيز العلاقات مع مصر وتنفيذ كافة البروتوكولات الموقعة بين البلدين، متابعًا أنه سيعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات.



وأبدى الرئيس القبرصي، خلال لقائه ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى، مع الإعلامية رشا نبيل، مساء الأحد، اعتزازه بعلاقته مع الرئيس المصري، قائلًا: «فخور بعلاقتي بالسيسي، وأتشارك معه نفس المخاوف والأحلام».



وأشاد بالعلاقات المميزة التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان، وجهود قيادات البلدين لتقارب شعبيهما، بقوله: «هناك علاقات مميزة بين شعب مصر واليونان وقبرص، ومحاولة التقارب بين الشعوب، من الأمور الجيدة، وهناك علاقات وطيدة تربطنا بالإسكندرية على حد الخصوص، حيث إن بعض القبرصيين ما زالوا يعيشون فيها».