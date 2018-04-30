جابر القرموطي يرتدي تيشيرت «ادعم محمد صلاح» على الهواء

ارتدى الإعلامي جابر القرموطي، على الهواء تيشيرت أبيض مطبوع عليه صورة محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، ومُدون أعلاها «ادعم محمد صلاح»، معلقًا على أزمة الحقوق الإعلانية.



وأعرب «القرموطي»، خلال تقديمه برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أمس الأحد، عن استيائه من عدم مراعاة «صلاح» وما يمكن أن يتسبب له من أضرار إثر وضع صورته منفردًا على طائرة المنتخب، ذلك بالإضافة إلى الطريقة التي تم التعامل بها معه، وتأخر المسؤولين عن الرد عليه والتواصل معه لإصلاح الأمر.



وقال: «إحنا منتظرين من صلاح أنه يقدم لمصر شيء جميل في مباريات كأس العالم، هذه ليست الطريقة التي نعامل بها الشخص الذي أسعد ويسعد الكثيرين»، مقترحًا إطلاق حقيبة وزارية جديدة للسعادة وتقليد «صلاح» رئيسًا شرفيًا لها، وذلك بعد أن أحضر كرة قدم على الهواء ومزقها اعتراضًا على الضغوط التي يتعرض لها صلاح من كل الأطراف.



جدير بالذكر أن محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، قد أعرب عن استيائه من طريقة تعامل اتحاد الكرة مع الأزمة الخاصة بحقوق الإعلانات.



وكتب «صلاح»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء أمس الأحد، «بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا، كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا».



ومن جانبه، تعهد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بحل أزمة «صلاح» مع اتحاد الكرة، في أقرب وقت ممكن.