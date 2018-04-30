ترامب: الاتفاق النووي الإيراني وضع غير مقبول على ضوء ما كشفه نتنياهو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما كشفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبعث بالرسالة المناسبة، ويظهر أن الاتفاق النووي الإيراني "وضع غير مقبول".

جاء تصريح الرئيس ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في البيت الأبيض.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد كشف مساء اليوم، عما وصفه بـ"دليل قاطع" عن وجود مشروع سري يجرى في ايران لتطوير سلاح نووي ، وهذا دليل يثبت أن أيران كذبت على المجتمع الدولي.

وقال نتنياهو، الذي كان يتحدث من القيادة العسكرية في تل أبيب: "قبل أسابيع قليلة مضت، وفي إنجاز استخباراتي كبير، حصلت إسرائيل على نصف طن من المواد التي كانت موضوعة في قبو في طهران.. إسرائيل كشفت عن 55 ألف ملف تحتوى على معلومات (تجريم) بشأن البرنامج النووي الإيراني"، وفقا لما ذكرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"جيروزاليم بوست".

واستطرد أن هذه المعلومات يتم التحقق منها من جانب الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو: "في غضون أيام قليلة سوف يتخذ الرئيس ترامب قرارا بشأن ماذا سوف يفعل حيال الاتفاق النووي، وأنا متأكد من أنه سوف يفعل الشيئ الصحيح بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل وللسلام في العالم".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتقد الاتفاق النووي وهدد بالانسحاب منه، ما لم يتم إدخال تعديلات عليه.

من جانبها، رفضت إيران اجراء مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووي، وهددت بتسريع تخصيب اليورانيوم، من بين إجراءات أخرى، ردا على تهديد ترامب بالانسحاب من الاتفاق.

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