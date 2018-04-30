مصادر عسكرية أمريكية: واشطن والتحالف لم يقصفا مواقع عسكرية بحلب وحماة

نقلت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن مصادر عسكرية أمريكية نفيها قيام الولايات المتحدة أو قوات التحالف الدولي ضد «داعش»، بقصف مواقع عسكرية تابعة للقوات الحكومية السورية مساء أمس.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» نقلت عن مصدر عسكري سوري قوله إن: «بعض المواقع العسكرية في ريفي حماة وحلب تعرضت عند الساعة العاشرة والنصف ليلا لعدوان جديد بصواريخ معادية»، دون أن يحدد من المسؤول عن شن الهجوم.

وربطت الوكالة بين وقوع «هذا العدوان وبين المعلومات التي تؤكد التوصل إلى اتفاقات لإخراج الإرهابيين من يلدا وببيلا وبيت سحم ومخيم اليرموك».

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، شنوا ضربات عسكرية على مواقع تابعة للحكومة السورية قبل أسبوعين؛ إثر اتهامها بشن هجوم كيماوي ضد مدنيين في الغوطة الشرقية، كما اتهمت الحكومة السورية إسرائيل بقصف قاعدة «التيفور» الجوية العسكرية قرب حمص في التاسع من أبريل الجاري.