الفجيرة الإماراتي يتراجع عن إقالة مارادونا ويتعاقد معه لعام

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قرر نادي الفجيرة الإماراتي التراجع عن قرار إقالة المدرب الأرجنتيني دييجو مارادونا بعد أيام من قرار الاستغناء عنه.

وقال مسئولون في النادي للصحفيين مساء اليوم الاثنين أن ناصر اليماحي، رئيس النادي قرر إعادة مارادونا لقيادة الفريق وتجديد عقده لعام آخر.

كان قرار قد صدر من مجلس إدارة النادي مساء يوم الجمعة الماضي بإقالة مارادونا والجهاز الفني المعاون له بعد فشل فريقه في التأهل إلى دوري الدرجة الأولى، بعد تعادله مع خورفكان بهدف لكل منهما.

وتولى المدرب مارادونا /57 عاما/ تدريب الفجيرة في شهر مايو من العام الماضي لمدة موسم واحد.