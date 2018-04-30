رئيس بنك مصر: جميع مؤشرات الاقتصاد المصري في تحسن مستمر

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن جميع مؤشرات مصر الاقتصادية في تحسن مستمر، مشيرًا إلى انخفاض عجز الحساب الجاري لنظام المدفوعات من 20 مليار دولار ليصل إلى 6 مليار دولار.



وأضاف «الأتربي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أنه يمكن تعويض العجز من خلال الاستثمارات الخارجية المباشرة، وزيادة موارد السياحة في الفترة المقبلة، مشيدًا بالقرارات الاقتصادية الهامة التي اتخذتها الدولة في 2016، ومن بينها تحرير سعر الصرف، التي قد أثرت في تحسن الاقتصاد المصري.



وتابع أن البنك المركزي يستهدف تشجيع المواطنين على إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة؛ لرفع اقتصاد الدولة، بدعم يصل لـ5%، بدلًا من البحث على وظائف حكومية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرأس المجلس القومي للمدفوعات؛ لتحويل الدولة من اقتصاد نقدي إلي اقتصاد إلكتروني غير نقدي.



وأشار إلى تجاوز الاحتياطي النقدي 42 مليار و600 مليون، مقارنة بالفترة الاقتصادية قبل ثورة يناير، وتخطي أموال الخزانة والبورصة المصرية 22 مليار دولار بدلًا من 300 مليون دولار.



