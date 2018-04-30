التحالف الدولي يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد «داعش» في العراق

أعلن التحالف الدولي انتهاء العمليات العسكرية الأساسية ضد تنظيم «داعش» في العراق، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء اليوم الاثنين.