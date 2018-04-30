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التحالف الدولي يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد «داعش» في العراق


نشر فى : الإثنين 30 أبريل 2018 - 6:45 م | آخر تحديث : الإثنين 30 أبريل 2018 - 6:45 م

أعلن التحالف الدولي انتهاء العمليات العسكرية الأساسية ضد تنظيم «داعش» في العراق، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء اليوم الاثنين.


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