الثلاثاء 1 مايو 2018 12:18 ص القاهرة القاهرة 29.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

بعد انتشار لعبة الحوت الأزرق.. هل تؤيد إصدار قانون لتقنين الألعاب الإلكترونية؟
النتـائـج تصويت

شراحيلي يشيد بمعسكر الكويت ويؤكد جاهزية الفيصلي لنهائي كأس الملك

د ب أ
نشر فى : الإثنين 30 أبريل 2018 - 10:59 م | آخر تحديث : الإثنين 30 أبريل 2018 - 10:59 م

 

شدد خالد شراحيلي، حارس مرمى نادي الفيصلي، على صعوبة مواجهة الفريق أمام اتحاد جدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

وقال شراحيلي إن معسكر الفريق في الكويت أسفر عن نتائج إيجابية اختتمها الفريق بتقديم بمستوى مشرف أمام الأهلي، في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء اليوم الاثنين وانتهت بنتيجة التعادل لهدف لمثله.

 

وأضاف: "المؤشرات الأولية تبشر بالخير، وبالتأكيد النهائي صعب أمام فريق كبير ومتمرس في البطولة مثل الاتحاد".

 

وتابع: "أكبر شرف للاعبي الفيصلي هو الصعود للنهائي ".

 

وأشاد شراحيلي بجماهير الفيصلي ودعمهم للفريق طوال الفترة الماضية موضحاً إنهم يطربونه داخل الملعب بالتشجيع.

 

ويلتقي الفيصلي نظيره الاتحاد يوم 12 مايو المقبل، في مواجهة يديرها الحكم فهد المرداسي.

 

وتأهل الفيصلي للنهائي عقب تغلبه على أهلي جدة بهدف دون مقابل في نصف النهائي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك