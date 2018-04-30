التوءم يرفض بيع محمد حمدى للاهلى اوالزمالك

أعلن إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادى المصري رفض بيع محمد حمدي المدافع الأيسر أو التفرط فيه للأهلى أو الزمالك، مؤكداً حاجة المصرى لجهود اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق والتى تسمح عقودهم من استمرارهم دون قيد أو شرط.





وقال ابراهيم حسن أن أي قرار يخص الاستغناء عن أى لاعب، سابق لأوانه ، حيث يتبقى أمام المصرى ثلاث مواجهات بمسابقة الدورى المحلى إضافةً إلى مواجهاته بدورى المجموعات بالمسابقة الكونفيدرالية والتى تتطلب المحافظة على القوام والهيكل الأساسى للفريق.



وأشار مدير الكرة أن الاستغناء عن أى لاعب بصفوف المصري سيكون بموافقة الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن ، وذلك بالاتفاق مع إدارة النادى.



فى سياق آخر، ناشد مدير الكرة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بضرورة مواصلة استمرار مساندته ووقوفه بقوه خلف النادى مع اهمية دعمه المالى خاصه المرحلة المقبله التى تتطلب دعم الفريق بعدد من الصفقات القوية التى يحتاج لها الفريق جيداً للحفاظ على منافسته بمشواره المحلي والإفريقي.





واقترب الثنائى حماده نصر المُعار إلى الرجاء وأحمد ياسر المُعار للجيش العراقى من العودة للفريق بداية من الموسم القادم.



وكشف المصدر أن المراكز التى طالب بها التوءم تضم مدافع أيمن وأيسر ووسط مدافع وصانع ألعاب ومهاجم .



من ناحية أخرى، أكد حسام حسن أن فريقه أمامه لقاءات قويه مع إنبي والاسماعيلي والأهلي وجميعها باستثناء لقاء الاهلى الاخير بالدورى لا تقبل القسمة على اثنين ، بوصفهما قناتى العبور لوصافه الدورى وضمان المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا.



وأشار حسام أن فريقه ضمن المشاركة فى الكونفيدرالية الموسم القادم لكن الجميع يطمح فى المشاركة فى دورى الأبطال.