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أبو ريدة لصلاح: أي شئ سبب لك إزعاجا لن يستمر

أحمد غنيم
نشر فى : الإثنين 30 أبريل 2018 - 12:27 ص | آخر تحديث : الإثنين 30 أبريل 2018 - 12:28 ص

تواصل هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع محمد صلاح جناح المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي بخصوص الأزمة الخاصة بحقوق صور اللاعب.

وتحدث أبو ريدة مع صلاح عبر الهاتف، قائلا له: "أي شئ سبب لك إزعاجا لن يستمر والأهم عندي راحتك النفسية انت وزملاءك لترفعوا رأس بلدكم في كأس العالم".

وأضاف أبو ريدة: "لا توجد مشكلة غير قابلة للحل خاصة في الأمور التسويقية والتجارية".

وكان صلاح أعلن عن غضبه بسبب عدم قيام اتحاد الكرة بحل أزمة استغلال صوره في الدعاية لمنتخب مصر المشارك في كأس العالم دون الحصول على موافقته.


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