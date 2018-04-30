كثافات مرورية على الدائري بسبب سقوط حمولة سيراميك

تسببت سقوط حمولة سيراميك من أعلى سيارة نقل، بحالة من التكدسات المرورية بالطريق الدائري، وبالتحديد أمام برج سما على الطريق الدائري، ودفعت الإدارة العامة للمرور بالخدمات لتسيير الحركة المرورية.

وقال مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، إنه أثناء سير سيارة نقل على الطريق الدائري محملة بالسيراميك وبسبب السرعة وعدم ربط الحمولة بشكل جيد سقطت حمولة السيراميك على الطريق الدائري وتناثرت على الطريق؛ لتسبب في حالة من الزحام المروري والتكدسات بالطريق.

وأضاف المصدر أن غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تلقت إخطارا من النجدة بظهور التكدسات المرورية بسبب سقوط الحمولة، وبإخطار اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، أمر بالدفع بالخدمات الأمنية والأوناش؛ لتسيير الطريق ورفع مخلفات السيراميك عن الطريق وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى.