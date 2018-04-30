إصابة 3 مواطنين واندلاع حرائق في الزراعات بسبب العاصفة الترابية بأسوان

شهد طريق مصر- أسوان الزراعي أمام قرية الشيخ موسي بمدينة دراو بأسوان، حادث سقوط نخلة وعمود تليفونات علي سيارة بسبب العاصفة الترابية، وأسفر ذلك عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلي مستشفي دراو المركزي.

في السياق ذاته نجحت الحماية المدنية من السيطرة علي عدد من الحرائق التي اندلعت في بعض الأشجار والمناطق الزراعية، نتيجة شدة الحرارة والعاصفة الترابية.

وتعرضت محافظة أسوان مساء اليوم لهبوب عاصفة تربية، وأعلنت علي إثرها هيئة النقل النهري بالمحافظة إلى وقف حركة الملاحة النهرية.

كما تعطلت حركة الطيران بمطار أسوان جراء العاصفة الترابية تم إلغاء رحلة الطيران القادمة من مطار القاهرة الدولى إلى مطار أسوان الدولى، وإلغاء رحلة الطيران المقرر إقلاعها من مطار أسوان إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

وفي نفس السياق أغلقت إدارة المرور بمديرية أمن أسوان، العديد من الطرق الصحراوية بالمحافظة، حيث تم إغلاق طريق أبو سمبل السياحي، وطريق (أسوان - القاهرة الصحراوي الغربي).

كما أغلقت إدارة المرور بالتعاون مع القوات المسلحة طريق الخزان أمام حركة السيارات.