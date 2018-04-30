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وزير التعليم: الدراسة في المدارس الرسمية للغات باللغة العربية في 2019

كتبت - نيفين أشرف:
نشر فى : الإثنين 30 أبريل 2018 - 6:29 م | آخر تحديث : الإثنين 30 أبريل 2018 - 6:29 م

قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي إن الدراسة في المدارس الرسمية للغات ستظل باللغة الإنجليزية خلال العام الدراسي المقبل 2018، حتى يتم اختبار تطبيق النظام الجديد على المدارس الحكومية.

وأعلن شوقي، خلال المؤتمر الصحفي بمركز تطوير ودعم المشروعات التعليمية، أنه بحلول عام 2019 سيتم تحويل الدراسة بالمدارس الرسمية للغات إلى اللغة العربية أسوة بمدارس الدولة، وتابع "التعليم في مدارس الدولة لابد أن تكون بلغة الدولة".

وبالنسبة للمدارس الخاصة لغات، قال شوقي إن الدراسة ستكون باللغة الإنجليزية كما هي دون تغيير.


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