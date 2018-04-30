وزير التعليم: الدراسة في المدارس الرسمية للغات باللغة العربية في 2019

قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي إن الدراسة في المدارس الرسمية للغات ستظل باللغة الإنجليزية خلال العام الدراسي المقبل 2018، حتى يتم اختبار تطبيق النظام الجديد على المدارس الحكومية.

وأعلن شوقي، خلال المؤتمر الصحفي بمركز تطوير ودعم المشروعات التعليمية، أنه بحلول عام 2019 سيتم تحويل الدراسة بالمدارس الرسمية للغات إلى اللغة العربية أسوة بمدارس الدولة، وتابع "التعليم في مدارس الدولة لابد أن تكون بلغة الدولة".

وبالنسبة للمدارس الخاصة لغات، قال شوقي إن الدراسة ستكون باللغة الإنجليزية كما هي دون تغيير.