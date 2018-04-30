عمرو أديب عن خروج الأهلي من كأس مصر: «حاجة تفرّح»

علق الإعلامي عمرو أديب على المفاجأة التي فجرها نادي الأسيوطي بتأهله إلى نصف نهائي كأس مصر على حساب الأهلي، بقوله: «حاجة تفرّح وتشرح، الحياة يوم فوق ويوم تحت».

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On e»، اليوم الاثنين، أنه من الوارد هزيمة الأهلي وخروجه من مسابقة كأس مصر، معقبًا: «مبروك للأسيوطي، حاجة تفرح».

وأشار إلى انتقاد بعض جماهير النادي الأهلي لحسام البدري، المدير الفني للفريق، ومطالبتهم إياه بالرحيل؛ للبحث عن مدرب آخر، مبديًا تعجبه من ذلك.

وأوضح أن النادي الأهلي لا يريد أن يتحدث عن هزائمه، متابعًا: «أريد من جماهير الأهلي أن تبكي، لأن مشجعي الزمالك يحزنون ويتألمون ويشعرون، لو سمحتوا خمسة حزن».

وأكد أنه سيذهب إلى استاد برج العرب، الجمعة المقبلة، لمؤازرة النادي الأهلي أمام فريق الترجي التونسي، في المباراة التي تجمعهما في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، معلقًا على تعبيره عن سعادته لهزيمة الأهلي، بقوله: «أرجو إن محدش يزعل لأن اللي بيحصل فينا مش قليل من التريقة».

يُذكر أن نادي الأسيوطي فجّر مفاجأة بتأهله إلى نصف نهائي كأس مصر على حساب الأهلي، بطل النسخة الماضية، بعدالفوز عليه بهدف وحيد، في المباراة التي أقُيمت بينهما، اليوم الاثنين على ملعب السلام.