عرض مسرحي بجامعة المنصورة للتعريف على مخاطر الإدمان

نظمت كلية الطب بجامعة المنصورة، احتفالية خلال زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لافتتاح أول وحدة بالدلتا لمعالجة الإدمان بمستشفى المنصورة الجامعية.

حضر الاحتفالية كلًا من غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، وأحمد شعراوي محافظ الدقهلية، ومحمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة.

وتضمنت الاحتفالية عرض مسرحي للتعريف بمخاطر الإدمان وأضرارها على الفرد والأسرة والمجتمع، كما عرض أحد الحالات التي شفيت من الإدمان تجربته مع الأدمان والدمار النفسي الذي تعرض له خلال فترة تعاطي المخدرات، والدور الذي قام به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أثاء علاجه، وعبر عن امتنانه لكل من سانده للتخلص من آثار الإدمان.

وأشار السعيد عبدالهادي عميد كلية الطب لأهمية الاهتمام ببعض فئات الشعب؛ لأنه يعكس مدى تحضر الدول، ومن هنا كان الاهتمام في مجال الطب بالطب النفسي والمخدرات بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة الإدمان، حيث تم عقد اتفافية معهم لإنشاء مركز علاج الإدمان بقسم الطب النفسي بمستشفى جامعة المنصورة.

وأضاف، أن هذا المركز يعد الأول من نوعه داخل الدلتا، ويضم 30 سريرًا في المرحلة الأولى من العلاج و20 سريرًا للمرضى في مرحلة التعافي والتأهيل.

وأعرب اللواء زكريا الغامري مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، معتبرًا افتتاح هذا المركز نواة سليمة يجب البناء عليها.

وطالب «الغامري»، بالتعاون بين الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني؛ لمنع الأثار الضارة للمخدرات لأن مصر من أكثر الدول المستهدفة بشحنات كبيرة من المخدرات، عن طريق تهريبها عبر حدود مصر، ولكن جهاز مكافحة المخدرات بالتعاون مع القوات المسلحة من خلال القوات الجوية والبحرية وهيئة عمليات القوات المسلحة نجح في التصدى لذلك.

واعتبر «الغامري» التنمية في مجال الصحة النفسية من أكثر أشكال التنمية أهمية للمجتمع، مطالبًا بتشديد القوانين التي تعاقب على الإتجار في المخدرات وبيعها وخاصة قانون الصيدلة.