أوقاف الإسماعيلية تحتفل بليلة النصف من شعبان

شهد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، الاحتفال السنوى الذى نظمته مديرية أوقاف بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان والذى أقيم بمسجد بدر بالشيخ زايد .

تضمنت الاحتفالية الدينية تلاوة الشبخ محمد محروس آيات من القرآن الكريم، تبعها محاضرة عن فضائل شهر شعبان وسنة الرسول، وسماحة الدين الاسلامى الذى يدعو للمحبة والسلام والأخاء بين مختلف الطوائف ونبذ الفرقة .

وقدم المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد فاصلا من التواشيح الدينية فى ختام الحفل .

حضر الاحتفالية اللواء محمد على حسين مدير أمن الاسماعيلية ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالاسماعيلية وعدد من قيادات الأوقاف والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.