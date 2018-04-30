ضبط شخص لاستيلائه على 50 ألف جنيه من مواطن بالغربية

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص؛ لاستيلائه على مبلغ مالي من أحد المواطنين بالغربية، بزعم توفير فرصة عمل لنجله بالخارج.

البداية بورود بلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من «حسام .م.ع»، بالمعاش، ومقيم بالغربية، بقيام «محمد.ع.أ»، 38 عاما، أخصائي أمن بإدارة جامعة طنطا، بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم توفير فرصة عمل لنجله بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وبتقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة والاستيلاء على مبلغ 50 ألف جنيه من المجني عليه، وتعهد برد المبلغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأمر اللواء علي سلطان، مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، بإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.