قال رئيس جمهورية قبرص، نيكوس أناستاسيادس، إن العلاقات المتميزة بين مصر وبلاده ليست ضد أي دولة، متابعًا أن كل دولة عليها دور يجب أن تقوم بها تجاه شعبها، والاكتشافات البترولية التي أجريت في المنطقة للموارد الطبيعية يجب أن تكون عنصرًا للسلام بدلًا من أن تكون سببًا في عدم الاستقرار.



وأضاف الرئيس القبرصي، خلال لقائه ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى، مع الإعلامية رشا نبيل، أمس الأحد، أن تركيا انتهت القانون الدولي، معربًا عن أمنياته بأن تغير أنقرة من سياستها لبناء علاقات جيدة مع كل الدول المنتجة للطاقة.



وتابع: «تركيا تريد أن تصبح مركزًا للطاقة في أوروبا، لكنها إذا احترمت القانون الدولي وقانون البحار وسيادة دول الجوار سيكون لذلك تأثير إيجابي على كل الدول وعلى أنقرة نفسها».



واستطرد أن المفاوضات لتوحيد قبرص لن تستمر تحت التهديد التركي، مضيفًا أنه إذا أرادت أنقرة المساهمة في إيجاد حل سلمي عليها الامتناع عن الإجراءات التي تتسبب في تصعيد المشكلات.



واعتبر رئيس جمهورية قبرص، الإرهاب من أهم القضايا الراهنة، مشيرًا إلى تسببه في الكثير من الأحداث المأساوية بالكثير من البلدان، ومحاولته الدائمة إلى زعزعة الاستقرار داخل البلاد وإراقة دماء شعوبها، مؤكدا دعم بلاده الكامل لمصر في حربها على الإرهاب.



وأعرب عن تقديره لمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإجراءات التي اتخذها لحماية بلاده من خطر الإرهاب والجماعات المتطرفة، قائلًا: «نقدر الإجراءات التي يتبعها السيسي لمحاربة الإرهاب، ونحن على نفس المسار مع مصر».